Итоги первой в этом году встречи в Минске

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Стороны договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников
Завершилось первое заседание трехсторонней контактной группы в 2017 году. Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Мы настаиваем на соблюдении всего пакета минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Решение блока вопросов по безопасности - ключевая составляющая всего Минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может", - говорится в сообщении.

Стороны договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников.

"Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРЛО работа КПВВ Золотое остается заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека. При этом со своей стороны мы готовы допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста", - отметила Олифер.

Трехсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРЛО. В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля.

Также во время сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы украинская сторона поприветствовала начало австрийского председательствования в ОБСЕ и поблагодарила Германию за ее работу на этом поприще.

"Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьезным и весомым", - говорится в сообщении.

Это было первое заседание группы в 2017 году.

Источник: liga.net
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