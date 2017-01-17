Итоги первой в этом году встречи в Минске

Завершилось первое заседание трехсторонней контактной группы в 2017 году. Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.





"Мы настаиваем на соблюдении всего пакета минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Решение блока вопросов по безопасности - ключевая составляющая всего Минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может", - говорится в сообщении.





Стороны договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников.





"Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРЛО работа КПВВ Золотое остается заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека. При этом со своей стороны мы готовы допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста", - отметила Олифер.





Трехсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРЛО. В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля.





Также во время сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы украинская сторона поприветствовала начало австрийского председательствования в ОБСЕ и поблагодарила Германию за ее работу на этом поприще.





"Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьезным и весомым", - говорится в сообщении.





Это было первое заседание группы в 2017 году.



