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Новости
Украина
18 января 17, 18:00
Главари ЛДНР настроены на интеграцию с Россией
Захарченко
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Главари т.н.

По словам главарей республик – есть люди, желающие вернуться к себе домой, в Россию, быть вместе с Россией. И ничего нет нового, уже сделан выбор - более 360 лет назад, и теперь, с учетом политических событий, нам не позволяют вернуться домой – также добавил Плотницкий журналистам.

Он уточнил, что "народные республики" намерены стремиться к повторению Переяславской рады. Плотницкий же выразил уверенность, что идею воссоединения с Россией Донбасса в Украине поддержат " больше 50%, и нельзя за два-три года убить историю, убить дух".

Как сообщалось, ранее Захарченко также сообщал о том, что по результатам выполнения минских договоренностей поднимет вопрос перехода под контроль " ДНР" всей Донетчины.
URA-Inform
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