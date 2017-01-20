Могут ли посадить Савченко после слов о «сдаче» Крыма

Такое мнение Politeka высказал политолог Тарас Загородний, комментируя заявление Савченко относительно «сдачи» Крыма России.





«Она продолжает продвигать тезисы, которые выгодны Российской Федерации. К тому же в планы РФ входило вторжение на Донбасс, чтобы со временем обменять его на Крым. И через Савченко просто доносит к нам свои предложения», — сообщил политический эксперт.









Отвечая на вопрос, грозит ли нардепу реальный срок, Загородний высказал сомнения.





«Не думаю. Кто из народных депутатов у нас получал реальный срок? Не забывайте также, что у нее сейчас депутатская неприкосновенность. Она ведь говорила о Крыме не на прямую, а двусмысленно: «Нам нужно временно оставить эту тему», — говорит она. Поэтому говорить об уголовном сроке не придется», — уверен Загородний.





Такого же мнения придерживается политолог, заместитель директора агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.





«Вряд ли. Посмотрите на Ефремова – даже ему ничего пришить не могут. По нему Генпрокуратура разбирается уже год, и это только первое дело. Если говорить о Наде, то это будет вопрос не одного дня. Если говорить де-факто, то Крым уже не наш. Он не подчиняется украинской центральной власти», — отметил политолог.





Голобуцкий также посоветовал нардным депутатам создать Савченко такие условия работы, при которых она будет иметь минимальный доступ к секретным документам.





«Из ее уст мы будет слышать так называемое «принуждение к миру». Ее план более-менее ясен: создать внутри Украины некое альтернативное мнение по поводу Донбасса и Крыма. Также следует помнить, что Минские договоренности не выгодны Российской Федерации», — сообщил Голобуцкий.





В свою очередь Загороднй, говоря о будущем Савченко сообщил, что все будет на том, же уровне, на каком находится сейчас. Это, по его словам, игра в пленных, заложников и озвучивание необходимых для РФ тезисов.





«Надо просто смотреть на то, что она говорит, ведь при помощи нее говорит Россия», — уверен политтехнолог.





Напомним, Савченко заверила, что не утверждала, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае «сдачи» России Крыма.









«Я никогда не сказала, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людям не обманывали голову. Те, кто с высоких трибун кричат вам, что Крым мы никогда не сдали, сдали его в 2014 году», — заявила нардеп во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.



