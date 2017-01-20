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Новости
Украина
18 января 17, 18:03
Могут ли посадить Савченко после слов о «сдаче» Крыма
тюрьма
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В новых резонансных заявлениях Надежды Савченко нет ничего удивительного – она продолжает озвучивать тезисы, выгодные Российской Федерации
Такое мнение Politeka высказал политолог Тарас Загородний, комментируя заявление Савченко относительно «сдачи» Крыма России.

«Она продолжает продвигать тезисы, которые выгодны Российской Федерации. К тому же в планы РФ входило вторжение на Донбасс, чтобы со временем обменять его на Крым. И через Савченко просто доносит к нам свои предложения», — сообщил политический эксперт.


Отвечая на вопрос, грозит ли нардепу реальный срок, Загородний высказал сомнения.

«Не думаю. Кто из народных депутатов у нас получал реальный срок? Не забывайте также, что у нее сейчас депутатская неприкосновенность. Она ведь говорила о Крыме не на прямую, а двусмысленно: «Нам нужно временно оставить эту тему», — говорит она. Поэтому говорить об уголовном сроке не придется», — уверен Загородний.

Такого же мнения придерживается политолог, заместитель директора агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Вряд ли. Посмотрите на Ефремова – даже ему ничего пришить не могут. По нему Генпрокуратура разбирается уже год, и это только первое дело. Если говорить о Наде, то это будет вопрос не одного дня. Если говорить де-факто, то Крым уже не наш. Он не подчиняется украинской центральной власти», — отметил политолог.

Голобуцкий также посоветовал нардным депутатам создать Савченко такие условия работы, при которых она будет иметь минимальный доступ к секретным документам.

«Из ее уст мы будет слышать так называемое «принуждение к миру». Ее план более-менее ясен: создать внутри Украины некое альтернативное мнение по поводу Донбасса и Крыма. Также следует помнить, что Минские договоренности не выгодны Российской Федерации», — сообщил Голобуцкий.

В свою очередь Загороднй, говоря о будущем Савченко сообщил, что все будет на том, же уровне, на каком находится сейчас. Это, по его словам, игра в пленных, заложников и озвучивание необходимых для РФ тезисов.

«Надо просто смотреть на то, что она говорит, ведь при помощи нее говорит Россия», — уверен политтехнолог.

Напомним, Савченко заверила, что не утверждала, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае «сдачи» России Крыма.


«Я никогда не сказала, что Крым надо сдать. Его сдали. Я просто хочу, чтобы людям не обманывали голову. Те, кто с высоких трибун кричат вам, что Крым мы никогда не сдали, сдали его в 2014 году», — заявила нардеп во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Источник: politeka.net
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