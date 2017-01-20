Савченко выгоняют из комитета нацбезопасности

Верховной Раде рекомендовали принять постановление об исключении депутата Надежды Савченко из персонального состава комитета по нацбезопасности и обороны. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 18 января.

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"Мы создаем межведомственную группу, я согласовал это с СБУ... Та информация, которую мы заслушали, дает основания обратиться в ГПУ, чтобы дали оценку заявлениям Винника", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

"С целью прекратить работу Савченко в комитете, несмотря на то, что на комитете обсуждают вопрос гостайны, принять проект постановления об исключении Савечнко из состава комитета", – сказал депутата Андрей Тетерук.

В то же время сама Савченко назвала обвинения "голословными".

"Мои поступки не причинили никакого вреда Украине", – сказала нардеп.





Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам нацбезопасности сообщает Укринформ.



