Савченко выгоняют из комитета нацбезопасности

Верховной Раде рекомендовали принять постановление об исключении депутата Надежды Савченко из персонального состава комитета по нацбезопасности и обороны. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 18 января. Также комитет обратится в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены.
"Мы создаем межведомственную группу, я согласовал это с СБУ... Та информация, которую мы заслушали, дает основания обратиться в ГПУ, чтобы дали оценку заявлениям Винника", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.
"С целью прекратить работу Савченко в комитете, несмотря на то, что на комитете обсуждают вопрос гостайны, принять проект постановления об исключении Савечнко из состава комитета", – сказал депутата Андрей Тетерук.
В то же время сама Савченко назвала обвинения "голословными".
"Мои поступки не причинили никакого вреда Украине", – сказала нардеп.
Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам нацбезопасности сообщает Укринформ.