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Новости
Украина
18 января 17, 18:07
СБУ о запрете въезда мэру Перемышля
Хома
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Хома целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду, заявляют в Киеве.
Хома целенаправленно разжигала межэтническую и межнациональную вражду, заявляют в Киеве.

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигала межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", – пояснил Ткачук.

Напомним, 10 декабря в Перемышле участники марша, который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Сам Хома назвал этот выкрик "позорным". "Об указанных событиях во время марша я узнал из СМИ, соцсетей. Я разделяю вашу обеспокоенность, особенно потому, что я лично принимал участие в марше и не слышал возглас, который должен был прозвучать во время марша около украинского Народного дома", – написал Хома в письме генконсулу Украины в Люблине Василию Павлюку.
Korrespondent
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