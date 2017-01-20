Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Украина
18 января 17, 18:08
Банки не будут страховать залоги до 2019 года
НБУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нацбанк отсрочил обязательное страхование всех залогов и внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до начала 2019 года

Введение правила об обязательности страхования всех предметов залога отсрочено до 2019 года. Такая норма содержится среди правок к Положению по кредитным рискам, которые регулятор внес в документ.

"С начала июля 2016 банки применяли требования положения в тестовом режиме. В это же время продолжалась дискуссия между банками и НБУ относительно отдельных положений этого нормативно-правового акта. Обработав результаты тестового режима и предложения банковского сообщества, Национальный банк внес изменения в положение", — говорится в сообщении регулятора.

В частности отсрочено внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до начала 2019 года; снижено значение LGD (уровень потерь при дефолте) в части расчета кредитного риска для государственных предприятий (с 45% до 30%); урегулирован вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП. Установлены условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает.

Кроме того, расширен перечень инструментов выполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности предусмотрена возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов;

В добавок, определено, что банки в работе могут использовать финансовую отчетность заемщиков, полученную из открытых источников информации (например, сайты компании и НКЦБФР), уточнен ряд требований по контролю за залогом; введен порядок оценки кредитного риска ОСМД.

Эти изменения позволят более полно учесть текущие обстоятельства, в частности особенности посткризисной работы с заемщиками.

Документ также дополнен новым разделом, регулирующим оценку кредитов, предоставленных для реализации инвестиционных проектов.

Напоминаем, Положение было утверждено в конце июня 2016 года.
Delo
Ещё по теме:
Fitch: рейтинг Украины на преддефолтном уровне
Из "Дельта Банка" хотят вывести активов на 450 млн грн
Рейтинг Fitch Киева понижен до уровня "CC"
ЕС даст на реформу госуправления Украины еще 104 млн евро
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В аэропорту Жуляны нашли комплектующие к оружию
noimageСБУ: Диверсанты были вооружены российскими боеприпасами
noimageПорошенко останавливает липецкую фабрику Roshen
noimageАТО: Боевики не прекращали обстрелы даже на Крещение
noimageСуд Лондона завершил первые слушания по "долгу Януковича"
Лента новостей
Загрузка...