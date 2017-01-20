Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Украина
18 января 17, 18:17
Иранец в холодильнике вместо Германии попал в Украину
нелегал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В холодильной камере автомобиля он провел более трех дней.
В холодильной камере автомобиля он провел более трех дней.

На таможенном посту "Черновцы" возле украинско-румынской границы пограничники обнаружили гражданина Ирана, укрывавшийся в рефрижераторной фуре среди ящиков с овощами, говорится на сайте госпогранслужбы.

Нелегал хотел попасть в Германию. В холодильной камере он провел более трех дней. Автомобиль, в котором находился иранец, следовал из Турции в страны Евросоюза через Украину.

Сейчас мужчину доставили в пункт временного содержания местного погранотряда, где его осмотрят и по необходимости окажут ему медицинскую помощь.

Судьбу иранца решит суд. Скорее всего, его депортируют в Иран, отметили в Госпогранслужбе.

Ранее на Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки.
Korrespondent
Ещё по теме:
На Закарпатье нелегалов держали в подвале и требовали выкуп
Задержан россиянин, переправлявший нелегалов в Украину
Что США утратили в Сирии
Украина подает иск против России в Гаагу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В аэропорту Жуляны нашли комплектующие к оружию
noimageСБУ: Диверсанты были вооружены российскими боеприпасами
noimageПорошенко останавливает липецкую фабрику Roshen
noimageАТО: Боевики не прекращали обстрелы даже на Крещение
noimageСуд Лондона завершил первые слушания по "долгу Януковича"
Лента новостей
Загрузка...