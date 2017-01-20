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Новости
Украина
18 января 17, 19:23
Порошенко о кибератаках России
Порошенко
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Петр Порошенко в рамках интервью Reuters заявил, что кибератаки РФ являются частью ее гибридной войны. 

Слова главы украинского государства в микроблоге Twitter процитировал его пресс-секретарь - Святослав Цеголко. По словам Порошенко – сейчас Россия устраивает кибератаки не только касательно Украины, но и в отношении других стран. Это - часть глобальной гибридной войны России.

Как известно, ранее разведка США отметила, что Владимир путин в 2016 г. создал спецпрограмму – по оказанию воздействия на избрание президента США – чтобы помешать Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

Как сообщал УРА-Информ, Сенат США ведет расследование предвыборных кибератак.
URA-Inform
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