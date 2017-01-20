Порошенко о кибератаках России

Слова главы украинского государства в микроблоге Twitter процитировал его пресс-секретарь - Святослав Цеголко. По словам Порошенко – сейчас Россия устраивает кибератаки не только касательно Украины, но и в отношении других стран. Это - часть глобальной гибридной войны России.

Как известно, ранее разведка США отметила, что Владимир путин в 2016 г. создал спецпрограмму – по оказанию воздействия на избрание президента США – чтобы помешать Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

Как сообщал УРА-Информ, Сенат США ведет расследование предвыборных кибератак.