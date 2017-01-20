Сепаратисты намерены обменять экс-беркутовцев, Киев против

Сепаратисты Донбасса направили запрос на передачу обвиняемых в расстреле протестующих на Евромайдане экс-беркутовцев, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Их тоже запрашивают (на выдачу). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", – заявил Тандит.

По мнению СБУ, Россия пытается связать воедино события Евромайдана и войны на Донбассе. Украина же считает это недопустимым.

Сегодня сообщалось, что беркутовцы получили российское гражданство.

Тем временем в Киеве суд продлил арест пяти беркутовцам.