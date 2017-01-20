Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Украина
18 января 17, 19:28
В Дарницком районе обнаружен труп женщины
полиция украина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правоохранители ведут расследование убийства женщины в Дарницком районе. 

Об этом передали в пресс-службе столичной полиции. В полицию обратилась киевлянка и сообщила, что увидела тело окровавленной женщины прямо на улице.

На место отправилась оперативная группа, которая выяснила, что вызвала полицию соседка, которая вышла гулять с собакой. Рядом с окровавленной женщиной находилась также сумка и разбитая бутылка.

Полиция выясняет возможных очевидцев происшествия и ищет злоумышленника. Следственный отдел начал уголовное производство - по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области внук убил бабушку.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Бельгии расцвел гигантский цветок
В Киеве на крыше подъезда обнаружен труп
На Львовщине гниет скотомогильник
9 сентября - Всемирный день красоты: цитаты великих женщин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В аэропорту Жуляны нашли комплектующие к оружию
noimageСБУ: Диверсанты были вооружены российскими боеприпасами
noimageПорошенко останавливает липецкую фабрику Roshen
noimageАТО: Боевики не прекращали обстрелы даже на Крещение
noimageСуд Лондона завершил первые слушания по "долгу Януковича"
Лента новостей
Загрузка...