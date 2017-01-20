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Новости
Украина
18 января 17, 19:30
Савченко исключена из комитета по нацбезопасности
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Такое решение с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне.
Такое решение с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности исключил из своего состава нардепа Надежду Савченко.

Депутат оказалась в центре скандала после того, как опубликовала списки пленных вопреки СБУ, а также после встречи в Минске с лидерами сепаратистов.

Комитет объяснил, что принял такое решение с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне.

Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия депутата госизменой.

В свою очередь Савченко отказалась считать их таковыми и заявила, что не нарушала украинских законов и умеет хранить государственную тайну.

Она также пообещала и дальше посещать заседания комитета, несмотря на исключение из его состава.

Ранее Савченко исключили из делегации ПАСЕ.
Korrespondent
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