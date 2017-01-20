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Новости
Украина
18 января 17, 19:31
В Украине численность населения сократилось на 16 тысяч чел.
Украинцы
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За последний год население Украины сократилось на 170,7 тысяч человек.

Численность наличного населения Украины (без учета территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны АТО на Донбассе) на первое декабря 2016 г. составила 42 млн 603,9 тыс. человек. Об этом говорят данные Госслужбы статистики Украины (Госстат).

Так, состоянием на первое ноября 2016 г. численность населения составляла 42 млн 620 тыс. человек. То есть - за один месяц численность населения сократилась на 16,1 тыс. человек (на  0,04%). При этом состоянием на декабрь 2015 г. численность населения Украины составляла 42 млн 774,6 тыс. человек.

Как сообщалось, в Киеве 31% населения сейчас составляет молодежь.
URA-Inform
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