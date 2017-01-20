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Новости
Украина
18 января 17, 19:44
Обнародовали письмо Януковича Путину о вводе войск РФ (ФОТО)
Янукович
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В нем экс-президент просит ввести российские войска на территорию Украины.

Издание Цензор.нет опубликовало фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.

По данным издания, это именно то письмо, которое постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 4 марта представил на экстренном заседании Совбеза организации, созванном по инициативе Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года.
Вчера сообщалось, что секретариат ООН предоставил Украине фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России на территорию страны.

Издание также опубликовало письмо Чуркина, которым он заверил подлинность продемонстрированного документа.



 
 


 

 
И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела против Януковича по подозрению его в госизмене с ноября 2016-го, сообщил источник издания в правоохранительных органах. 

Вчера генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил Россию ввести войска на территорию Украины.
Korrespondent
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