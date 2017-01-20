Обнародовали письмо Януковича Путину о вводе войск РФ (ФОТО)

Издание Цензор.нет опубликовало фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.





По данным издания, это именно то письмо, которое постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 4 марта представил на экстренном заседании Совбеза организации, созванном по инициативе Москвы.





Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года.

Вчера сообщалось, что секретариат ООН предоставил Украине фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России на территорию страны.





Издание также опубликовало письмо Чуркина, которым он заверил подлинность продемонстрированного документа.









