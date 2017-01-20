На мариупольском направлении задержан российский террорист

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, 18 января 2017 г. на мариупольском направлении около позиций украинских войск был задержан член оккупационных войск. В процессе проверки его документов было установлено, что человек является гражданином России - жителем г. Курганинск.

"18 января 2017 года на мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск", — говорится в сообщении пресс-службы.





Отмечается, что документы подтвердили российское гражданство лица. Согласно бумагам, он является жителем города Курганинск Краснодарского края.





"Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО", — пояснили в штабе.





Захват пророссийского боевика произошло на фоне очередной локальной эскалации: по данным пресс-центра штаба АТО, в среду было зафиксировано 30 обстрелов со стороны террористов. На Мариупольском направлении из минометов российские оккупанты обстреливали Талаковку, а из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.