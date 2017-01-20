Где в Киеве пройдут празднования Крещения-2017

Крещение (Водохреща) - это один из самых больших христианских праздников, который отмечается каждый год 6 января у католиков и 19 - у православных. Крещение - завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. Связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, во время которого, согласно Евангелию от Матвея, с небес сошел на Иисуса Святой Дух в виде голубя. Отсюда и название - Богоявление (до того момента Богоявлением считалось другое событие - пришествие Христа или Рождество Христово).





19 января 2016 года в Киеве пройдет Общегородской праздник Крещения с традиционными купаниями в Днепре.





Основные мероприятия состоятся в Парке культуры и отдыха "Гидропарк" возле часовни Крещения Господнего.





В 14:00 днепровскую воду здесь освятит предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. На праздновании выступили Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина".













Также крещенские гуляния ежегодно проходят на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5-а). Здесь воды Днепра в 12:00 освятит предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.





Кроме того, освящение воды в Киеве проводят на озере Тельбин возле церкви Рождества Христова на Березняках, в Голосеевском парке рядом со Свято-Покровским Голосеевским монастырем, на Центральном пляже Труханова острова рядом с Пешеходным мостом, на озере Вербном на Оболони и в некоторых других местах города. Эти мероприятия завершат цикл новогодних праздников в столице.









В казацком хуторе "Мамаева слобода" в Киеве 19 января также празнуют Крещение ("Водохреща" или "Ордань"). Сутра проходит праздничная литурия в казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы, затем крестный ход и Великое освящение воды на озере возле церкви перед Орданський крестом. С 12:00 все желающие смогут искупаться в Орданской воде. В 12:30 состоится сожжение на костре дидухов, обряд "Вождение козы" и символическое "изгнание Кути" с участием фольклорных коллективов. В 13:00 начнутся народные гуляния: песни и танцы у костра, дегустация сваренного на открытом огне казацкого кулеша и печеной на вертеле сочной кабанятины. Казаки и казачки приготовят старинный горячий хмельной напиток мусулес (глинтвейн) и казацкий чай гербату. Вход: 50 грн.





В этот же день Водохреща ежегодно празднуют в Музее народной архитектуры "Пирогово". Утром в старинной церкви Архистратига Михаила проходит литургия освящения воды на церковном дворе. Дальше разжигают символический костер, начинаются танци и веселье. Вход: 40 грн.





С 8:00 19 января празднование Крещения Господнего начнется в парке "Феофания". Здесь будут подготовлены комфортные проруби для ныряния, места для обогрева и переодевания. Подходы к проруби будут застелены сеном. После ныряния можно будет посетить комфортную сауну. Будут предлагаться горячие напитки, уха и гриль-меню. Вход в парк: 20 грн. Участие в празднике бесплатно.





На территории парка культуры и отдыха Дружбы народов в Киеве 19 января также состоится Фестиваль моржей "Моржи Fest", организованный экстрим-парком X-PARK. Посетителей приглашают принять участие в народных гуляниях и обряде освящения воды, окунуться в крещенскую купель, набрать освященной воды. Предусмотрені помещения для переодевания. Также в программе мастер-классы по моржеванию, флешмоб FunUp, сноукейбл, тюбинг, пузокерлинг, показательное выступление на квадроциклах и багги, беговые лыжи, прокат квадроциклов, мастер-класс по радиоуправляемым автомоделей, забег с использованием полосы препятствий, битва снеговиков, а самым ярким событием этого дня станет заплывы в ледяной воде в стиле брасс. Начало в 13:00.









Загородный этнографический комплекс "Украинское село" в святой день Крещения Господнего приглашает на праздничное богослужение, большое освящение воды и купание в проруби. По украинской традиции Крещение пройдет "на Иордане" - у водоема перед ледяным крестом, политым бурьяковим квасом. Купальня с чистой проточной водой из артезианского источника находится у музейного озера. Освящение воды состоится в 11:30. Вход бесплатный.













О ПРАЗДНИКЕ КРЕЩЕНИЯ





Главный обряд праздника Крещения - освящение воды в церквях. Хотя сохранился и другой старинный обряд, который проводят на реке или озере: во льду вырубают лунку в форме большого креста, священник читает молитвы над водой и опускает в прорубь серебряный крест, затем выпускают в воздух несколько пар голубей. После этого вода считается освященной (святой), и люди несут ее домой. Считается, что крещеная вода придает здоровья, лечит от всевозможных недугов. Отсюда и обычай окунаться в проруби. А для тех, кто с трудом представляет себя купающимся в ледяной воде подходит другой обычай. Чтобы весь год быть здоровым и счастливым, необходимо напиться святой воды. Удивителен тот факт, что свяченая вода не портится и может храниться много лет.





Кроме того, считается, что освященная вода противодействует нечистой силе. Для изгнания из дома злых духов следует окропить все комнаты (и особенно углы) жилища, а также двор.





Этот праздник никогда не отмечался пышным гулянием, не было в этот день ни гаданий, ни песен с плясками.





В преддверии Крещения, 18 января, празднуют третью кутью - голодную. Весь день верующие молятся, ничего не едят, постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. На ужин подают постные блюда - кутью, узвар, жареную рыбу, вареники с капустой. На второй день с утра ходят в церковь святить воду.





В старину после Крещения начинался новый свадебный сезон, который длился до Большого поста. Это было время веселья и досуга.



