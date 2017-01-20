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Новости
Украина
19 января 17, 09:32
Порошенко и Шульц обсудили санкции против РФ и безвиз
Шульц
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Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 18 января, в Давосе провел встречу с бывшим президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Во время их разговора речь шла о продлении санкций Европейского союза против России в связи с ее агрессией против Украины. Стороны также говорили о введение безвизового режима для граждан Украины и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко поблагодарил Шульца за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора во время его пребывания в должности Президента Европейского Парламента.

Напомним, как сообщалось вчера Порошенко, который пребывает с визитов в швейцарском Давосе, призвал власти России вывести свои войска с территории Украины.
URA-Inform
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