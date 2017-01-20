Порошенко и Шульц обсудили санкции против РФ и безвиз

Во время их разговора речь шла о продлении санкций Европейского союза против России в связи с ее агрессией против Украины. Стороны также говорили о введение безвизового режима для граждан Украины и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко поблагодарил Шульца за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора во время его пребывания в должности Президента Европейского Парламента.

Напомним, как сообщалось вчера Порошенко, который пребывает с визитов в швейцарском Давосе, призвал власти России вывести свои войска с территории Украины.