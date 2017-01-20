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Новости
Украина
19 января 17, 11:14
Порошенко заверил, что безвиз предоставят в ближайшие недели
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Окончательное решения Европейского союза о безвизовом режиме для граждан Украины будет принято в ближайшие недели.

Это прямое обязательство Евросоюза. Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу. О этом в четверг утром, 19 января, в интервью Reuters в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также заверил, что ожидает его принятие через очень короткое время. Через несколько недель - эта работа будет завершена, - заверил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко подчеркнул, что в этом году Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с Европейским союзом должны быть введены.

Это является важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение высказал в понедельник, 16 января, во время ежегодной встречи с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, президент Украины Петр Порошенко.
URA-Inform
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