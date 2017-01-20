МИД Украины проверяет нет ли украинцев среди жертв в Италии

Об этом сказано в сообщении пресс-службы департамента консульской службы Министерства иностранных дед, опубликованном в Twitter. Согласно сообщению, консульство проверяет данные и в ближайшее время информация будет опубликована.

Напомним, спасатели сообщили о погибших в результате схода лавины на отель в Италии.

Как сообщал УРА-Информ, лавина в горах центральной Италии произошел после серии землетрясений. В результате чего погибли люди.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на представителей местных властей, на момент стихийного бедствия в отеле находили до 30 человек. Спасатели сообщают, что несколько погибших обнаружили именно в этом отеле. В то же время точное количество жертв схода лавины пока не сообщается.