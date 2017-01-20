Главные тезисы Порошенко в Давосе

Петр Порошенко призвал страны Европы и США противостоять кибер-агрессии со стороны России. Об этом она заявил на международном экономическом форуме в Давосе.

"Россия объявила глобальную кибер-войну. Есть много доказательств этого. Точно так же, как российская пропаганда является элементом российской гибридной войны, кибер-война является элементом российской гибридной войны, независимо от того, происходит это в Германии или Соединенных Штатах. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе, чтобы бороться с этой ней", — сказал украинский президент.

Также Порошенко выразил опасения курсом избранного президента США Дональда Трампа на улучшение отношений с Россией.

"Однако Дональд Трамп заявил, что он будет придерживаться обязанностей, взятых на себя США. Это внушает мне оптимизм. Также у меня нет никаких сомнений, что Крым вернется в Украину. Это украинская территория, там живут украинские люди и это грубое нарушение международного законодательства", — заявил президент.

По его словам, "некоторые думают, что мы не хотим использовать военную силу, что мы используем только дипломатический путь, Минские соглашения".

"Украина использует механизм международных судов и международной юстиции. Недавно мы подали очередные иски в Международный суд ООН касательно терроризма и дискриминации о стороны РФ", — сказал Порошенко.

В то же время он настаивает на значении НАТО в борьбе с российской агрессией.

"НАТО — это не вопрос денег, это вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности. Но чтобы остановить Россию, НАТО должен действовать эффективно. Особая роль в создании трансатлантического единства принадлежит США. Америка должна снова стать великой", — сказал президент.

В своем интервью Порошенко также коснулся вопроса безвизового режима для Украины.

"Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем несколько моментов или недель, когда будет закончена бумажная работа и запущен процесс", — сказал Порошенко.

По словам президента, Киев ожидает ясность в вопросе безвиза в течении "считанных" недель, поскольку выполнены все требования ЕС.