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19 января 17, 13:49
Парубий закрыл заседание Рады из-за отсутствия нардепов
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После провала несколько голосований, спикер Рады объявил сигнальное голосование: кнопки нажали 211 депутатов при 226 необходимых для принятия решений
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента. У депутатов нет голосов для принятия законопроектов, передает корреспондент ЛІГА.net.

После того как депутаты провалили несколько голосований, Парубий объявил сигнальное голосование, чтобы выяснить, сколько депутатов есть в зале. Кнопки нажали 211 депутатов при 226 необходимых для принятия решений.

"Считаю неприемлемой такую ситуацию. Чтобы не рисковать законопроектами, которые стоят в повестке дня, чтобы не отклонять их, я объявляю утреннее пленарное заседание Верховной Рады закрытым", - сказал он. Парубий напомнил, что вечернее пленарное заседание начнется в 16:00.

Источник: liga.net
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