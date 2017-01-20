Парубий закрыл заседание Рады из-за отсутствия нардепов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента. У депутатов нет голосов для принятия законопроектов, передает корреспондент ЛІГА.net.





После того как депутаты провалили несколько голосований, Парубий объявил сигнальное голосование, чтобы выяснить, сколько депутатов есть в зале. Кнопки нажали 211 депутатов при 226 необходимых для принятия решений.





"Считаю неприемлемой такую ситуацию. Чтобы не рисковать законопроектами, которые стоят в повестке дня, чтобы не отклонять их, я объявляю утреннее пленарное заседание Верховной Рады закрытым", - сказал он. Парубий напомнил, что вечернее пленарное заседание начнется в 16:00.



