Рада одобрила допуск иностранных войск в 2017 году

Верховная Рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях. За соответствующий документ проголосовали 236 народных депутатов на заседании в четверг, 19 января.

Закон предусматривает допуск на территорию страны в 2017 году подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".





Предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тысяч военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.





Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в январе-декабре 2017 года, будут участвовать до 13 тысяч военнослужащих, из них 10 тысяч – от ВСУ, 1,5 тысяч от ВС США и 1,5 тысяч – от вооруженных сил других стран-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира".





Также, согласно закону, одобрен допуск иностранных военных подразделений на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" в Международном центре миротворчества и безопасности.





В рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017" будет допущено в июле-сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тысяч военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.





В приложении к закону также содержится перечень 16 учений за пределами Украины, в которых планируется участие ВСУ в 2017 году. Учения запланированы в Словакии, Польше, Литве, Дании, Великобритании и Иордании, по два учения - в Болгарии, Германии и Грузии, три учения в Румынии; помимо этого, одно из многонациональных учений ("Сэйбер Гардиан–2017") пройдет на территории Румынии и Болгарии одновременно.





Напомним, военно-морские силы Украины проводят учения на территории Одесской и Николаевской областей.



