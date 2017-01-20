Киевэнерго объяснило "дорогие" платежки за декабрь

ПАО "Киевэнерго" поменяло период снятия показателей домовых счетчиков отопления — с 19-25 чисел на 25-30 числа. Из-за этого расчетный период в декабре увеличился до 35 дней и соответственно — выросли счета за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Информацию подтвердили и в пресс-службе "Киевэнерго".

Поскольку в Киеве 95% жилых домов оборудованы счетчиками тепла, оплата за отопление для киевлянам в домах без счетчиков рассчитывается исходя из показателей аналогичных домов со счетчиками.

При этом около 30 потребителей получают субсидию на оплату коммунальных услуг. Субсидия насчитывается на календарный месяц, поэтому "Киевэнерго" приводит расчетный период предоставления услуги для корректного отражения начислений.

В декабрьских платежках отражается остаток счета за ноябрь и показания декабря. А с января 2017 года снова будет около 30 дней, что отражает потребление за фактический календарный месяц.

Средневзвешенный тариф на отопление в Киеве в декабре 2016 года составил 31,27 грн за кв. м. Это средняя цена отопления за квадратный метр в домах со счетчиками тепла.

Напомним, в ноябре 2016 года правительство утвердило новый порядок учета тепла в жилых домах без счетчиков. В населенных пунктах, где свыше 50% жилого фонда оборудовано счетчиками тепла, оплата за отопление рассчитывается исходя из средней цены отопления за квадратный метр в домах со счетчиками тепла.

Для владельцев жилья с квартирным учетом тепла — ничего не изменилось.