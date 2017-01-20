Сколько украинцы потребляют пальмового масла?

В Европе с новой силой разгорелся скандал вокруг безопасности использования пальмового масла в пищевой отрасли. В центре скандала оказался крупный производитель сладостей компания Ferrero, которая производит, в том числе, шоколадно-ореховую пасту Nutella.

Как пишет Іndependent, в мае 2016 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (European Food Standards Authority, ЕFSА) заявило, что ученые обнаружили в Nutella опасный ингредиент, способный вызвать онкологию. В процессе производства пальмовое масло греют при высоких температурах, чтобы избавиться от запаха и окраса. Это способствует возникновению глицидола, являющегося токсическим соединением, что приводит к внезапному развитию болезни. ЕFSА предупредило, что даже умеренное употребление данной субстанции несет риск здоровью детей и что его нельзя употреблять ни в каком количестве.

После публикации результатов исследования сразу несколько розничных сетей в Италии, включая самую крупную сеть супермаркетов в стране Coop, запретили продажу Nutella в своих магазинах.

Компания Ferrero, в свою очередь, начала рекламную компанию, в которой убеждает потребителей в безопасности продукции. Мол, компания использует именно пальмовое масло не из-за того, что оно более дешевое. Именно благодаря использованию пальмового масла компания добивается привычной консистенции пасты, утверждают в компании.

Delo.UA решило разобраться сколько пальмового масла и в каких продуктах используют украинские производители продуктов питания.

Экзотическая добавка

Пальмовое масло — самое распространенное растительное масло в мире, которое по объемам потребления превышает даже соевое и подсолнечное. Согласно оценкам Zion Market Research report, мировой объем рынка пальмового масла на конец 2015 года составлял $65,73 млрд. Эксперты ожидают, что до 2021 года этот рынок достигнет $92,84 млрд. Крупнейшие производители пальмового масла — Индонезия и Малайзия, которые производят порядка 85% всего масла. Растет его производство и в таких странах как Таиланд, Колумбия, Нигерия, Папуа Новая Гвинея и Эквадор.

Где используется пальмовое масло?

В молочной, кондитерской, масложировой, хлебобулочной промышленности, а также в сфере общественного питания. По словам Нины Кильдий, руководителя отдела тестирования центра независимых потребительских экспертиз "Тест", лидеры по использованию — кондитерка (печенье, конфеты, торты) и молочка (молокосодержащие продукты — сырные продукты, молочные консервы, а также спреды).

"Там, где в рецептуре раньше использовалось сливочное масло или сгущенка, сейчас часто используют молокосодержащие продукты или спреды с содержанием пальмового масла. Часто его используют не самостоятельно, а в комплексе с другими жирами или маргаринами", — говорит Кильдий.

Эксперт объясняет, что особенностью пальмового масла является то, что оно остается твердым даже при комнатной температуре (как и кокосовое). Именно поэтому пальмовое масло является, в первую очередь, заменителем твердых молочных, а не других жидких растительных жиров (как подсолнечное или соевое масло).

Использование пальмового масла существенно удешевляет себестоимость производства молочных и кондитерских продуктов. Как отмечает Дарья Гриценко, аналитик агарных рынков "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), средняя стоимость пальмового масла, которое импортировала Украина в 2015 году, составляла 732 $/тонну, а за 10 месяцев 2016 года — 688 $/тонну.

"Трудно указать среднюю стоимость молочного жира. В объявлениях в интернете стоимость колеблется от 90 до 200 грн за килограмм (не оптовая цена), а в некоторых составляет $2-2,5 тыс. за тонну. С уверенностью можно сказать лишь то, что стоимость молочного жира значительно превышает стоимость пальмового масла", — говорит Дарья Гриценко.

Зависимость от экспорта

До 2014 года Украина являлась крупным экспортером кондитерской и молочной продукции. Молочка и кондитерка поступала в основном в Россию и другие страны СНГ. Как результата, в 2000-х годах наблюдалась прямая зависимость между объемами импорта пальмового масла и объемами производства/экспорта молочки и кондитерки. Пиковым стал 2013 год, когда Украина импортировала 237,5 тыс. тонн пальмового масла.

Выбивается из этого тренда последний год. С одной стороны, экспорт молочной и кондитерской продукции сокращается. По данным ГФС, общий экспорт кондитерской продукции в 2016 году упал на 6% по сравнению с 2015 годом, поставки шоколадной продукции упали на 13,6%, мучных кондитерских изделий — на 7,2%. Экспорт сыров за прошлый год упал сразу на 25,6%.

Сколько пальмового масла импортирует Украина?

С другой стороны, по итогам 10 месяцев 2016 года Украина нарастила импорт пальмового масла в полтора раза. Согласно данным Госстата, за 10 месяцев 2016 года в страну было ввезено 154,5 тыс. тонн масла стоимостью $116,5 млн, в основном из Индонезии. За 10 месяцев 2015 года было импортировано 105,4 тыс. тонн масла на $74 млн.

"На мировом рынке наблюдается постепенное удешевление пальмового масла, а в 2016 объемы импорта последнего выросли на 54,4%, поэтому, несмотря на спад импорта в 2014-2015рр, Украина наращивает закупку пальмового масла", — говорит Гриценко.

Напрашивается следующий вывод — производители наращиваю импорт масла для удешевления стоимости продукции для внутреннего рынка. Главная причина — снижение покупательской способности на фоне сильного роста цен на молочную продукцию.

По словам директора компании "Инфагро" Василия Винтоняка, за второе полугодие сырое молоко подорожало примерно на 40%, а молокопродукты ориентировочно на четверть. Причинами послужили улучшение конъюнктуры мировых рынков и сырьевой дефицит в Украине.

Производство молочной и масложировой продукции

"В целом увеличивается доля растительных масел при производстве продуктов питания. Стоимость молочных жиров растет и производители, дабы минимизировать рост цен, переходят на более дешевые растительные жиры", — говорит Нины Кильдий.

Пальмовое табу

В Украине не существует ограничений на использование пальмового масла в продуктах питания. Главное требование — производитель должен честно указать растительные жиры на упаковке. То есть, если в продукте есть растительные и молочные жиры, то это уже не сливочное масло, а спред, не сыр, а сырный продукт и т.д.

На что существует запрет — так это на чрезмерное использование трансжиров (искусственно синтезированных жиров). Трансжиры возникаю, в частности, в процессе производства маргаринов. Содержание трансжиров в маргаринах в Украине не может превышать 8%.

В начале 2016 года депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко подали в Верховную Раду законопроект №3871 "О запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов". За нарушение авторы предлагали установить административную ответственность, внеся соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект не прошел парламентский комитет и был отправлен на доработку.

"Главное научно-экспертное управление, поддерживая идею о запрете использования пальмового масла в отдельных пищевых продуктах, в которых оно не должно содержаться вообще (например, молочных), выражает предостережение относительно установления полного запрета на его использование в производстве всех без исключения пищевых продуктах, поскольку пальмовое масло используется, например, для производства вафель и других кондитерских товаров, а также на нем готовятся некоторые пищевые полуфабрикаты", — отмечалось в выводе комитета.

В 2017 году импорт и использование пальмового масла в Украине, скорее всего, вырастит. Потребительская способность остается на крайне низком уровне, а значит, есть покупатель на "сырные" и "сметанные" продукты. Кроме того, эксперты говорят о небольшом, но все же росте экспорта молочки и кондитерки.