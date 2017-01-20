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Новости
Украина
19 января 17, 15:05
Украинцев среди жертв лавины на отель в Италии нет
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Украинцы также не пострадали при схождении лавины.
Украинцы также не пострадали при схождении лавины.

Граждан Украины не было в отеле Rigopiano в итальянской провинции Пескара, на который обрушилась снежная лавина. Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

"По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Уточненную информацию оперативно сообщим", – отметили в консульской службе.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили около 30 погибших туристов в отеле, который был погребен под лавиной в итальянском регионе Абруццо.

Напомним, сигнал бедствия подали двое клиентов отеля, которые находились на улице и стали очевидцами схода лавины.
Korrespondent
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