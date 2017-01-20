Александр Хуг пообщался с детьми на Донбассе – ФОТО

Как выяснилось, Хуг прибыл не только в Мариуполь, он также побывал в Талаковке, в местной школе №58, дабы там встретиться с детьми.

Он спросил их, чего бы они хотели. Ответ был однозначный – мира. Позже встреча перешла в режим внештатного общения.

"Эти люди в синих куртках, наблюдатели, мониторят ситуацию на линии соприкосновения. Они наблюдают за событиями и отчитываются об этом", – объяснил Хуг детям деятельность спецмиссии.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно с предложением как вернуть Донбасс выступила народный депутат Надежда Савченко. Она считает, что России стоит отдать Крым, тогда Донбасс останется за Украиной.