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Новости
Украина
19 января 17, 15:25
Александр Хуг пообщался с детьми на Донбассе – ФОТО
Александр Хуг
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Первый заместитель спецмиссии ОБСЕ Александр Хуг посетил школу в Мариупольской области. Об этом информирует УНН.

Как выяснилось, Хуг прибыл не только в Мариуполь, он также побывал в Талаковке, в местной школе №58, дабы там встретиться с детьми.

Он спросил их, чего бы они хотели. Ответ был однозначный – мира. Позже встреча перешла в режим внештатного общения.

"Эти люди в синих куртках, наблюдатели, мониторят ситуацию на линии соприкосновения. Они наблюдают за событиями и отчитываются об этом", – объяснил Хуг детям деятельность спецмиссии.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно с предложением как вернуть Донбасс выступила народный депутат Надежда Савченко. Она считает, что России стоит отдать Крым, тогда Донбасс останется за Украиной.
URA-Inform
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