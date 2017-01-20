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Украина
19 января 17, 15:25
За сутки из Киева вывезено 4,5 тысячи тонн снега
снегопад
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В ночь с 18-го на 19-е января столичные дорожники вывезли около 4,5 тысячи тонн снега. 

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, ночь с 18 на 19 января предприятия столичной корпорации "Киевавтодор" вывезли с автодорожной сети города 4,5 тысячи тонн снега – говорится в сообщении. Также известно, что с начала осенне-зимнего периода из столицы коммунальщиками было вывезено больше 85 300 тонн снега.

Как сообщал УРА-Информ, в Японии в снегу застрял самолет – на острове Хоккайдо. В итоге руководство аэропорта приняло решение закрыть одну из взлетно-посадочных полос. Во время инцидента на борту самолета было 35 пассажиров. Никто из граждан в итоге не пострадал.
URA-Inform
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