В Одессе военные корабли вмерзли в лед (ФОТО)

В одесской Военной гавани корабли Военно-морских сил Украины вмерзли в лед, сообщает 048.ua. По данным издания, в этой гавани находится весь украинский флот.

"Флагман ВМФ Украины "Гетьман Сагайдачный" стоит возле парусника "Дружба". В ряд стоят катера пограничных войск. За ними виднеется судно "Лесозаводск", – пишет издание.





Отмечается, что Хлебная и Нефтяная гавани тоже почти скованы льдом. Буксиры время от времени двигаются по заливу и не дают морю замерзнуть окончательно.

















Как сообщалось, Военно-морские силы Украины проводят учения на территории Одесской и Николаевской областей. Пока нет сообщений о том, как повлияла ситуация в Одессе на проведение этих учений.