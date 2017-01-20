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Новости
Украина
19 января 17, 16:50
В Одессе военные корабли вмерзли в лед (ФОТО)
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В ледяном плену находится и флагман "Гетьман Сагайдачный".

В одесской Военной гавани корабли Военно-морских сил Украины вмерзли в лед, сообщает 048.ua. По данным издания, в этой гавани находится весь украинский флот.

"Флагман ВМФ Украины "Гетьман Сагайдачный" стоит возле парусника "Дружба". В ряд стоят катера пограничных войск. За ними виднеется судно "Лесозаводск", – пишет издание.


Отмечается, что Хлебная и Нефтяная гавани тоже почти скованы льдом. Буксиры время от времени двигаются по заливу и не дают морю замерзнуть окончательно.





Как сообщалось, Военно-морские силы Украины проводят учения на территории Одесской и Николаевской областей. Пока нет сообщений о том, как повлияла ситуация в Одессе на проведение этих учений.
Korrespondent
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