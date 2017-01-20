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Новости
Украина
19 января 17, 16:54
Интерпол отказал РФ в розыске начальника Генштаба ВСУ
Муженко
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Это противоречит уставу и правилам деятельности организации.

Интерпол отказался объявлять в международный розыск начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко по запросу России. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"Ответ был такой же… (отказ Интерпола по объявлению Муженко в розыск – ред.)", – сказал Неволя, отметив, что это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола.

Он также добавил, что раньше Россия получила такой же отказ по поводу главы МВД Украины Арсена Авакова, бизнесмена Игоря Коломойского и украинских офицеров, которые командуют боевыми частями в зоне АТО.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко "по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц".
Korrespondent
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