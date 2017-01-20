Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Украина
19 января 17, 17:14
Хижняк возглавил сеть Comfy
Comfy
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новым генеральным директором сети Comfy стал Игорь Хижняк

Игорь Хижняк назначен генеральным директором сети магазинов техники и электроники Comfy. Геннадий Вербиленко, который ранее занимал должность генерального директора сети с октября 2005 по декабрь 2016 года, продолжит работу в компании в качестве председателя Наблюдательного совета.

Хижняк присоединился к команде Comfy в январе 2007 года, став директором по развитию сети. С 2011 года занимал должность операционного директора. В 2016 году был назначен Советом директоров заместителем генерального директора.

Comfy – одна из крупнейших сетей магазинов техники и электроники в Украине. Компания была основана в 2005 году. Штаб-квартира сети находится в Днепр. По состоянию на август 2016 года сеть представлена 76 магазинами более чем в 40 городах Украины, в компании работает 2000 человек.

По данным "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", за 2015 год сеть Comfy уменьшила чистый доход на 18%. Если в 2014 году доход компании достигал 5,27 млрд грн, то в 2015 он составил 4,31 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2015 году составила 43 млн грн. В 2014 году компания сработала в убыток (91 млн грн).

Delo
Ещё по теме:
Кабмин обнародовал Госбюджет на 2017 год
Налоговая перевыполнила планы по сбору налогов
Прокуратура США разоблачит мошеннический денежный станок РФ
НАБУ: Залищук купила квартиру за собственные средства
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В аэропорту Жуляны нашли комплектующие к оружию
noimageСБУ: Диверсанты были вооружены российскими боеприпасами
noimageПорошенко останавливает липецкую фабрику Roshen
noimageАТО: Боевики не прекращали обстрелы даже на Крещение
noimageСуд Лондона завершил первые слушания по "долгу Януковича"
Лента новостей
Загрузка...