Львовский мусор будут вывозить в Польшу?

Если полигоны в Украине откажуться принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу, в частности - в Польшу.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.



"В последнее время грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает их обратно во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах", - цитирует мэра Укринформ.



Он отметил, что если такая ситуация сохранится, спрессованный в брикеты и завернутый в целлофан мусор львовяне будут вывозить за границу.

"Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информацию. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, и все они не против принимать львовский мусор для дальнейшей переработки".