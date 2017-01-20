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Новости
Украина
19 января 17, 17:39
В Украине в этом году на пожарах уже погибло 170 человек
пожар
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С начала года в Украине в результате пожаров погиб 171 человек. 

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС. Так, в целом с начала нынешнего года в результате пожаров уже погиб 171 человек, при этом также  пострадали – 100 – отметили спасатели. В основном причинами возникновения возгораний в помещениях является нарушение гр правил пожарной безопасности при использовании электрообогревателей и печей. Кроме того - также курение в нетрезвом состоянии, игры детей с огнем, перегрузки в электросети.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре в нескольких областях Украины появятся команды пожарных-добровольцев. Уже стартовал набор таких людей – сообщила замминистра по делам евроинтеграции Анастасия Деева.
URA-Inform
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