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Новости
Украина
19 января 17, 17:48
В Днепровском районе Киева объявлен карантин
бешенство
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Меры введены на два месяца.
Меры введены на два месяца.

В столичном Днепровском районе объявлен карантин в связи со вспышкой бешенства среди домашних животных. Карантин ввели на 60 дней, сообщает сайт Днепровской РГА в четверг, 19 января.

"Территория Днепровского района, очерченная улицам Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной, на которой введен карантин по бешенству", – говорится в сообщении.

Владельцам домашних животных, проживающих на этой территории, рекомендуют провести профилактическую прививку животных.

Отмечается, что бешенство обнаружили у кошки, которая содержалась в квартире по улице Курнатовского, 6.

Напомним, в августе в одном из сел Житомирской области вводили карантин из-за бешенной лисицы.
Korrespondent
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