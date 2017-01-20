В Днепровском районе Киева объявлен карантин

В столичном Днепровском районе объявлен карантин в связи со вспышкой бешенства среди домашних животных. Карантин ввели на 60 дней, сообщает сайт Днепровской РГА в четверг, 19 января.

"Территория Днепровского района, очерченная улицам Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной, на которой введен карантин по бешенству", – говорится в сообщении.

Владельцам домашних животных, проживающих на этой территории, рекомендуют провести профилактическую прививку животных.

Отмечается, что бешенство обнаружили у кошки, которая содержалась в квартире по улице Курнатовского, 6.

Напомним, в августе в одном из сел Житомирской области вводили карантин из-за бешенной лисицы.