На Грушевского произошло столкновение с полицией. ФОТО+ВИДЕО

На пересечении Парковой аллеи и Грушевского произошла потасовка между представителями праворадикальных организаций "Организации украинских националистов", "Правый сектор" а также "Белый молот" и правоохранителями.





Причиной конфликта стала попытка активистов организаций зажечь шины на том же месте, где они горели три года назад, в период активных столкновений между силовиками и протестующими евромайдана 19 февраля 2014 года.





"В это время со стороны стадиона имени Лобановского выдвинулась колонна правоохранителей, которая оперативно воспрепятствовала их планам", – передает "Интерфакс-Украина". Как сообщают в издании, в ответ на это представители "ОНУ", "Правого сектора" и "Белого молота" под крики "Ганьба" начали кидать в силовиков камни, палки и петарды.













"После непродолжительной потасовки, стороны разошлись на некоторое расстояние, участники шествия спели гимн и вернулись на Майдан Независимости", – сообщает СМИ.







