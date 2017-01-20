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Новости
Украина
19 января 17, 22:16
На Грушевского произошло столкновение с полицией. ФОТО+ВИДЕО
марш
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После небольшой потасовки стороны разошлись, а активисты праворадикальных организаций вернулись на Майдан Независимости
На пересечении Парковой аллеи и Грушевского произошла потасовка между представителями праворадикальных организаций "Организации украинских националистов", "Правый сектор" а также "Белый молот" и правоохранителями. 

Причиной конфликта стала попытка активистов организаций зажечь шины на том же месте, где они горели три года назад, в период активных столкновений между силовиками и протестующими евромайдана 19 февраля 2014 года. 

"В это время со стороны стадиона имени Лобановского выдвинулась колонна правоохранителей, которая оперативно воспрепятствовала их планам", – передает "Интерфакс-Украина". Как сообщают в издании, в ответ на это представители "ОНУ", "Правого сектора" и "Белого молота" под крики "Ганьба" начали кидать в силовиков камни, палки и петарды. 



"После непродолжительной потасовки, стороны разошлись на некоторое расстояние, участники шествия спели гимн и вернулись на Майдан Независимости", – сообщает СМИ.


Ранее, около сотни представителей праворадикальных организаций "Организации украинских националистов", "Правого сектора" и "Белого молота" провели митинг на Майдане Независимости в честь событий, произошедших 19 февраля 2014 года, а после выдвинулись в сторону правительственного квартала по улице Грушевского, скандируя "революция".



В ходе шествия в колонне периодически взрывались петарды, а во главе колоны жгли фаеры. Как сообщалось, некоторые активисты несли в руках покрышки, которые он намерены были символически сжечь на тратуаре перед зданием Кабинета министров Украины.

Напомним, 19 января 2014-го года, в Киеве во время Евромайдана произошла первая эскалация конфликта с применением насилия во время столкновений митингующих и правоохранительных органов. Все произошло после традиционного народного вече на Майдане Независимости, на котором собралось от 100 до 500 тысяч митингующих. Люди были недовольны принятыми 16-го января так называемыми диктаторскими законами.

Источник: segodnya.ua
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