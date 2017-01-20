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Украина
20 января 17, 09:07
Кто по ночам посещает Банковую? (ВИДЕО)
Очередь на банковую
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Журналисты программы Схемы две недели наблюдали, кто приходит на встречи в администрацию президента.
За это время, среди прочих, на встречу приходил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава - как он пояснил, по вопросу антикоррупционного суда.  
Около администрации видели бывшего исполняющего обязанности прокурора Киева Олега Валендюка. На момент съемок он был первым заместителем прокурора Крыма, а через две недели его назначили на должность в Генеральную прокуратуру.  

На Банковой журналисты встретили также главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел судью Бориса Гулько и главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козъякова. 

Около администрации видели и главу комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константина Ващенко.  

Среди депутатов, которые приходили на Банковую, были замечены Сергей Пашинский, Андрей Артеменко, Олег Ляшко, Константин Жеваго.


Источник: liga.net
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