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Новости
Украина
20 января 17, 09:44
АТО: Боевики не прекращали обстрелы даже на Крещение
АТО,
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Российские наемные войска и боевики, несмотря на праздники, продолжают обстреливать украинские позиции.

За прошедшие сутки противник 19 раз из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения открывал огонь по позиции сил антитеррористической операции. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба АТО, опубликованные в пятницу утром, вчера на Мариупольском направлении враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком - из тех же видов вооружения были обстреляны Авдеевка, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении оккупационные войска использовали 120 -мм минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов били по Новозвановке.

Напомним, по данным штата АТО за последние сутки на востоке страны двое силовиков получили различные ранения. Погибших нет.
URA-Inform
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