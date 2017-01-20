Порошенко останавливает липецкую фабрику Roshen

Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой фабрики. Такое решение было принято по политическо-экономическим причинам, говорится в сообщении компании.





Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 г. "Арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным", — утверждают в компании.





Начиная с 2013 г., производство фабрики сократилось в 3 раза. Если в 2013 году фабрика изготовила 132 тыс тонн продукции, то в 2016 году — 40 тыс. тонн.





"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту представленности продукции ROSHEN на полках магазинов РФ. Все это на фоне снижение общего уровня покупательной способности привело к значительному снижению объемов производства", — говорят в компании.













Стоимость Липецкой кондитерской фабрики оценивается в $220 млн. По данным Roshen, доля компании на рынке РФ составляет около 7%.





Ранее гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский заявлял, что компания ведет переговоры о продаже Липецкой фабрики с многими компаниями, в том числе и с кондитерским объединением "Славянка". По его словам, серьезно заинтересованных компаний в покупке фабрики, в России не существует. Переговоры же со "Славянкой" ведутся уже больше полтора года, но безрезультатно.





При этом имущество Липецкой кондитерской фабрики Roshen было арестовано еще 28 апреля 2015 года. Корпорацию Roshen обвиняют в получении и выводе в Украину $72,06 млн дивидендов от работы липецких активов в течение 2014-2016 гг. Из-за ареста имущества Липецкую фабрику продать пока нельзя.







