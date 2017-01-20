Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Новости
Украина
20 января 17, 11:46
В аэропорту Жуляны нашли комплектующие к оружию
оружие
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На борту самолета обнаружили 17 подозрительных ящиков.
На борту самолета обнаружили 17 подозрительных ящиков.

В киевском аэропорту Жуляны пограничники обнаружили 17 ящиков с контрабандными комплектующими к оружию и авиационной техники, сообщает Госпогранслужба.

"Во время осмотра багажного отделения самолета, который совершал рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, что не имели никаких товаросопроводительных документов и не были внесены в бортовой журнал судна", – отмечается в сообщении.

По словам экипажа, ящики якобы содержали ремонтный комплект для самолета и не были учтены в бортовом журнале из-за невнимательности. Однако правоохранители решили более детально проверить их содержимое.

"В результате, во время совместного осмотра в трех ящиках обнаружено комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот. В остальных ящиков хранились комплектующие к самолетам", – сообщили в пограничном ведомстве.

Сейчас продолжается экспертиза оборудования. По данному факту возбудили дела по ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как сообщал Корреспондент.net, ранее правоохранители установили, что киевская фирма продавала ГП Антонов комплектующие из России.

Также сообщалось, что украинец пытался вывезти в Польшу запчасти к истребителю МиГ-29
Korrespondent
Ещё по теме:
Российские самолеты сближаются с американскими над Сирией
РФ провела ротацию своей авиации в Сирии
Куда чаще всего летают украинцы из "Жулян"
Украина подает иск против России в Гаагу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
СБУ: Диверсанты были вооружены российскими боеприпасами
noimageПорошенко останавливает липецкую фабрику Roshen
noimageАТО: Боевики не прекращали обстрелы даже на Крещение
noimageСуд Лондона завершил первые слушания по "долгу Януковича"
noimageКто по ночам посещает Банковую? (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...