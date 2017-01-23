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Новости
Украина
20 января 17, 13:11
МИД: Украинцев среди пострадавших в Мельбурне нет - ВИДЕО
Австралия полиция
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В австралийском Мельбурне в результате наезда машины на пешеходов граждане Украины не пострадали.

Об этом сказано в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в Twitter.

Согласно сообщению, консул Украины сообщает, что украинцы не пострадали. Напомним, ранее сообщалось, что в Мельбурне автомобиль въехал в толпу, в результате чего погибли три человека и еще 25 пострадали.

Полиция задержала злоумышленника, но перед этим он был ранен.

Как сообщал УРА-Информ, полиции города Стюарт Бэйтсон сообщила, что инцидент с наездом на пешеходов в австралийском городе Мельбурне не был терактом.

Водитель автомобиля ранее был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он сел за руль. За рулем мужчина все время что-то выкрикивал и махал полицейским, которые пытались остановить автомобиль, - рассказали в полиции.
URA-Inform
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