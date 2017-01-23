МИД: Украинцев среди пострадавших в Мельбурне нет - ВИДЕО

Об этом сказано в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в Twitter.

Согласно сообщению, консул Украины сообщает, что украинцы не пострадали. Напомним, ранее сообщалось, что в Мельбурне автомобиль въехал в толпу, в результате чего погибли три человека и еще 25 пострадали.

Полиция задержала злоумышленника, но перед этим он был ранен.

Как сообщал УРА-Информ, полиции города Стюарт Бэйтсон сообщила, что инцидент с наездом на пешеходов в австралийском городе Мельбурне не был терактом.

Водитель автомобиля ранее был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он сел за руль. За рулем мужчина все время что-то выкрикивал и махал полицейским, которые пытались остановить автомобиль, - рассказали в полиции.