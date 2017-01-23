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Новости
Украина
20 января 17, 13:14
Кернес отказался переименовывать улицу в честь героя АТО
Кернес
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Харьковский мэр ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда.

Власти Харькова не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего на Донбассе выпускника Харьковского университета Мирослава Мыслы. Об этом говорится в ответе мэра города Геннадия Кернеса на петицию с предложением о переименовании.

По словам городского головы, название проспекта Героев Сталинграда не подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому переименовывать проспект не будут.

Как отметил Кернес, к символике коммунистического тоталитарного режима "не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины".

"Кроме того, Сталинград – название города Волгоград в 1925-1961 гг., Сталинградская битва – имя собственное, наименование события, производное от наименования города. Исходя из этого, упомянутой выше рабочей группой было определено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает", – резюмировал харьковский мэр.

Петиция с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы, погибшего в зоне АТО, появилась на сайте горсовета Харькова 1 ноября. К 12 января она собрала необходимые 5 тысяч подписей. Президент Украины Петр Порошенко наградил Мировлава Мыслу орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Как сообщалось, в 2016 году в Харькове декоммунизировали полсотни улиц и пять станций метро. Однако власти решили не переименовывать Октябрьский и Фрунзенский районы города.
Korrespondent
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