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Новости
Украина
20 января 17, 15:15
В Киеве полиция обнаружила в авто арсенал оружия - ФОТО
полиция
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Полицейские изъяли в автомобиле жителя Киева арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Национальной полиции. Как отмечается, правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, гранату РГД-5 и два ножа.

"Владелец автомобиля объяснил, что изъятое оружие принадлежит ему", - сообщают в пресс-службе. 

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полиция задержала владельца оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области правоохранители обнаружили в частном доме арсенал оружия. 
URA-Inform
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