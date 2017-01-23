В Киеве полиция обнаружила в авто арсенал оружия - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба столичной Национальной полиции. Как отмечается, правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, гранату РГД-5 и два ножа.

"Владелец автомобиля объяснил, что изъятое оружие принадлежит ему", - сообщают в пресс-службе.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полиция задержала владельца оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области правоохранители обнаружили в частном доме арсенал оружия.