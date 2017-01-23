Украина будет сотрудничать с Великобританией в сфере обороны

Об этом передали в пресс-службе Минобороны Украины. Так, совместным заявлением главы ведомств Украины и Великобритании продемонстрировали свою готовность к взаимодействию по целому ряду направлений, по подготовке военных Вооруженных Сил Украины, в частности, а также по сотрудничеству в области обучения, языковой и профподготовки, поддержки реформирования оборонного сектора.

Министр обороны Украины, а также госсекретарь по вопросам обороны Великобритании договорились о продолжении диалога касательно сотрудничества в двустороннем формате в 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко и премьер Вьетнама обсуждали двусторонний саммит в 2017 г.