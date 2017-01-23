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Новости
Украина
20 января 17, 15:28
Украина будет сотрудничать с Великобританией в сфере обороны
Укроборонпром
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20 января министр обороны Украины, а также госсекретарь по вопросам обороны Великобритании по результатам встречи в столице подписали заявление по вопросам сотрудничества в сфере обороны. 

Об этом передали в пресс-службе Минобороны Украины. Так, совместным заявлением главы ведомств Украины и Великобритании продемонстрировали свою готовность к взаимодействию по целому ряду направлений, по подготовке военных Вооруженных Сил Украины, в частности, а также по сотрудничеству в области обучения, языковой и профподготовки, поддержки реформирования оборонного сектора.

Министр обороны Украины, а также госсекретарь по вопросам обороны Великобритании договорились о продолжении диалога касательно сотрудничества в двустороннем формате в 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко и премьер Вьетнама обсуждали двусторонний саммит в 2017 г.
URA-Inform
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