В Киеве понизился показатель раскрываемости преступлений

В 2016 году столичная преступность выросла на 16% – до 73 тысяч преступлений, но раскрываемость преступлений упала на 7%. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко в эфире Эспрессо.TV

Сложность прошедшего года он связывает в некоторой мере с масштабным этапом реформы – переаттестацией личного состава.





"Это, безусловно, в значительной степени повлияло на уровень преступности в Киеве. К сожалению, рост произошел на 10 тысяч преступлений, 73 тысячи мы зафиксировали, это около 16%", – отметил Крищенко.





Он подчеркнул, что рост произошел за счет краж, ограблений. "Если брать тяжкие преступления, такие как убийства, тяжкие телесные, изнасилования, вымогательство, ДТП с потерпевшими и летальным исходом – тут произошло определенное снижение, и я думаю, это хорошо", – сказал Крищенко.





Одновременно раскрываемость преступлений в столице уменьшилась на 7%, на тысячу. "Из-за переаттестации не дорабатывали. Но во втором полугодии произошли существенные изменения и увеличение раскрытия преступлений, и уменьшение преступности. И эта тенденция сохраняется уже на протяжении 19 дней января", – добавил Крищенко.





Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что количество преступлений в Киеве выросло на 52%.