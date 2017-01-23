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Украина
20 января 17, 16:28
Стрельба в Гидропарке, трое мужчин ранены
стрельба,в,школе
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В результате стрельбы в Гидропарке были ранены трое мужчин.

Их вскоре доставили в больницу. Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Так, в столичную дежурную часть полиции примерно в 22:00 19-го января сообщили о том, что в Гидропарке неизвестный начал стрелять.

Правоохранители выяснили личности двух граждан - 37-летних жителей Броваров и Киева, которые в ходе потасовки в кафе использовали оружие. В результате мужчины - двое киевлян и житель Черниговщины - получили ранения головы, а также грудной клетки и т.п. После оказания помощи пострадавших госпитализировали.

Как сообщал УРА-Информ, в столице стрельбу открыли из-за ссоры в ресторане.
URA-Inform
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