Стрельба в Гидропарке, трое мужчин ранены

Их вскоре доставили в больницу. Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Так, в столичную дежурную часть полиции примерно в 22:00 19-го января сообщили о том, что в Гидропарке неизвестный начал стрелять.

Правоохранители выяснили личности двух граждан - 37-летних жителей Броваров и Киева, которые в ходе потасовки в кафе использовали оружие. В результате мужчины - двое киевлян и житель Черниговщины - получили ранения головы, а также грудной клетки и т.п. После оказания помощи пострадавших госпитализировали.

Как сообщал УРА-Информ, в столице стрельбу открыли из-за ссоры в ресторане.