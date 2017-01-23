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Новости
Украина
20 января 17, 16:35
Депутатов Рады не пустили в США на инаугурацию Трампа
Береза
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Борислав Береза утверждает, что американское посольство в Украине отказало политикам в визах.

Часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы. Об этом заявил нардеп Борислав Береза в комментарии каналу 112 Украина.

"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", – сказал Береза.

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Он отметил, что в Вашингтоне есть отдельные трудности из попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами – за час.

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Как сообщалось, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

На этом мероприятии будет присутствовать около 100 политиков из Украины.
Korrespondent
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