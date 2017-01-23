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Украина
20 января 17, 17:36
Во Львове руководство таможни отстранено от обязанностей
таможня
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Служебное расследование назначено после задержания и.о. заместителя начальника Львовской таможни Государственной фискальной службы Юрия Борисова, на время расследования отстранено все руководство этой таможни

"Вчера правоохранительные органы задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрия Борисова. В настоящее время назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранен от исполнения служебных обязанностей", — сообщает пресс-служба ГФС Украины в пятницу.

Напомним, сотрудники Национальной полиции во Львовской области и военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины задержали на взятке одного из руководителей Львовской таможни ГФС, который вынуждал подчиненных платить ему "дань" за содействие в оставлении их на должностях во время реформирования таможни. Его задержали в служебном кабинете во время получения от сотрудника отдела 34 тыс. грн и $4 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Один из руководителей Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Delo
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