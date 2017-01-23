В Киеве снова дорожает проезд в маршрутках

В Киеве снова подорожают маршрутки, что активно обсуждают в соцсетях.

Проезд подорожает на одну гривну с субботы, 21 января.

"С 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке №205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд", - говорят киевляне.

Также с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого - метро "Харьковская"). В маршрутке №566 (Лукьяновская площадь - пр. Отрадный), № 569 (Лукьяновская площадь - станция Киев-Волынский) и №427 (метро "Дворец спорта" - пр. Отрадный) цену поднимают с 4 до 5 грн.

Напомним, в прошлом месяце некоторые маршрутки в Киеве подорожали до семи-восьми гривен. Кроме того, подорожали и пригородные маршрутки Киева.