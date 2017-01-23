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Новости
Украина
20 января 17, 17:45
Суд отказал Януковичу в выездном заседании в России
Янукович
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Допроса в Ростове не будет.
Печерский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента в выездном судебном заседании в России для допроса Виктора Януковича, сообщает Радио Свобода.
 
Ходатайство подала защита Януковича в ходе судебного заседания, но заслушав мнения сторон, суд отказал адвокатам, объяснив, что, среди прочего, этот судебный процесс не предусматривает проведения выездных заседаний.
 
Сегодня суд продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности проведения специального (заочного) досудебного расследования в отношении Януковича.
 
Напомним, ранее в Печерский суд пришло письмо с жалобой от Януковича, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены "незаконно". Также в ГПУ показали фотокопию заявления экс-президента от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию страны. 
Korrespondent
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