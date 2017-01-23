Депутаты просят НАПК проверить расходы Ляшко на отдых

Народные депутаты Украины из разных фракций обратились в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) относительно проведения проверки поездки народного депутата Олега Ляшко в Таиланд, которую он совершил в начале года, передает пресс-служба агентства.

По мнению нардепов, лидер Радикальной партии не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законом срок информацию о существенных изменениях в имущественном положении, принимая во внимание расходы, связанные с отдыхом.

В депутатском обращении речь идет об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником.

Подчеркивается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тысяч гривен депутат был обязан в 10-дневной срок с момента их покупки в письменном виде уведомить об этом НАПК с дальнейшим внесением этой информации в Реестр деклараций.

По состоянию на 13 января 2017 года уведомление о соответствующих существенных изменениях в имущественном положении Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении закона Украины "О предупреждении коррупции", отмечают депутаты в обращении.

Ранее сообщалось, что 21 ноября, когда в Украине отмечался День достоинства и свободы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко отдыхал в Чехии с семьей.