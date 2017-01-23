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Новости
Украина
22 января 17, 11:17
Убийство адвоката в Киеве и покушение на депутата (ФОТО)
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Злоумышленники хотели взорвать машину с депутатом
Предлагаем Вам дайджест самых резонансных событий прошлых суток.

СБУ предотвратила покушение на депутата.

Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что 20 января работники СБУ разоблачили покушение на жизнь народного депутата Украины, операцией по осуществлению которого руководили с территории России, а именно кремлевские спецслужбы.

Однако называть имя слуги народа он отказался, поскольку тот "является участником уголовного судопроизводства и силами Службы безопасности Украины осуществляются мероприятия по обеспечению его личной безопасности". Однако сказал, что это мужчина.

Впоследствии в ведомстве обнародовали детали. Отмечается, что непосредственным организатором покушения был уроженец России и бывший житель Харьковщины, а помогали ему два гражданина Украины, ранее отбывавших наказание в оккупированном Крыму.

Для совершения преступления оба прибыли в Украину, однако несколько раз выезжали на территорию РФ, чтобы получить дальнейшие инструкции.

В спецслужбе добавили, что злоумышленники планировали взорвать автомобиль политика, а запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения.

Кроме того, ведомство опубликовало видеодоказательства планирования покушения.


Позже некоторые украинские СМИ сообщили, что российские агенты готовили покушение на Антона Геращенко.

Отмечается, что за ним велась слежка в течение месяца.

Громкое убийство адвоката в Киеве

Ночью на 21 января во Днепровском районе Киева произошло резонансное убийство адвоката.

По информации полиции, мужчину нашли в луже крови – его доставили в больницу, где он скончался от полученного ранения.

"По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову," – отметили правоохранители.





Впоследствии стало известно имя убитого юриста.

Как утверждает Дмитрий Абрамчук, им оказался Рыбальченко Валерий Александрович.

Кроме того, было обнародованы и первые версии убийства.

Как рассказала пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик, среди них, в частности, следствие рассматривает личную жизнь, адвокатскую деятельности или убийство с целью ограбления.

На Майдан снова вышли люди

В столице на Майдане Независимости состоялась акция протеста "Стоп Путин – Стоп война!".



В акции приняли участие более 100 активистов, включая нардепа Надежду Савченко.

Добавим, что кроме Киева, подобные мероприятия прошли еще в 23 городах по всей стране и , по крайней мере, в 50 странах мира.

В Интернете вызвала большой резонанс фотография с летчицей Надеждой Савченко, которую сделали во время событий Евромайдана.

Фотографию опубликовал общественный активист Сергей Листопад на своей странице в Facebook еще три года назад, однако сейчас решил ее перепостить, поскольку специальный сервис соцсети предложил ее как "воспоминание".

На фото видно, как тогда еще неизвестная общественности Надежда Савченко стоит за спиной и держит за плечо генерала Внутренних войск Сергея Кульчицкого, которого узнали пользователи соцсетей.



Ахахааа. Смотрите кого я сфоткал три года назад на майдане ))) кто это так нежно обнимает генерала внутренних войск? Баааа! Да это ж надюшка Савченко )))))
Сергей Листопад
22 часа назад

22 января Украина отмечает День соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое государство. По этому случаю различные мероприятия пройдут почти во всех городах Украины.


Источник: 24tv.ua
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