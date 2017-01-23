Убийство адвоката в Киеве и покушение на депутата (ФОТО)

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СБУ предотвратила покушение на депутата.





Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что 20 января работники СБУ разоблачили покушение на жизнь народного депутата Украины, операцией по осуществлению которого руководили с территории России, а именно кремлевские спецслужбы.





Однако называть имя слуги народа он отказался, поскольку тот "является участником уголовного судопроизводства и силами Службы безопасности Украины осуществляются мероприятия по обеспечению его личной безопасности". Однако сказал, что это мужчина.





Впоследствии в ведомстве обнародовали детали. Отмечается, что непосредственным организатором покушения был уроженец России и бывший житель Харьковщины, а помогали ему два гражданина Украины, ранее отбывавших наказание в оккупированном Крыму.





Для совершения преступления оба прибыли в Украину, однако несколько раз выезжали на территорию РФ, чтобы получить дальнейшие инструкции.





В спецслужбе добавили, что злоумышленники планировали взорвать автомобиль политика, а запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения.





Кроме того, ведомство опубликовало видеодоказательства планирования покушения.







