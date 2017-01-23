Охрана рассказала, с кем бежал Янукович

Во время заседания Печерского суда Киева 21 января сотрудники Управления Госохраны, которые охраняли беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщили, что он покинул страну 23 февраля 2014 года в компании трех человек, сообщает Цензор.НЕТ.

Компанию президенту-беглецу составили Любовь Полежай, которую считают его гражданской женой, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-глава МВД Виталий Захарченко.

Из Киева Янукович вылетел на вертолете. Для отвлечения внимания также был запущен президентский автомобильный кортеж.

"Примерно в 23 часа 21.02.2014 г. я услышал по радио, что Янукович вылетел из Межигорья в неизвестном мне направлении. Примерно в 00:00 я получил указание выехать в Харьков в составе передовой группы. Вместе с нами выехали и другие автомобили, но мы уезжали не вместе, каждый автомобиль отдельно", - сообщил один из сотрудников госохраны.





Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в уголовном деле по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене



